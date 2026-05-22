Spotify konser biletlerinde yeni dönemi başlatıyor

Spotify, sanatçıların en sadık hayranlarının konser biletlerine daha kolay ulaşabilmesi amacıyla yeni bir özellik geliştirdiğini açıkladı.

“Reserved” adı verilen sistemle birlikte platform, belirli sanatçıları en çok dinleyen ve onlarla en fazla etkileşim kuran kullanıcıları tespit ederek bu kişilere öncelikli bilet erişimi sunacak.

Yeni uygulama kapsamında ayrılan konser biletleri, genel satış başlamadan yaklaşık 24 saat önce seçilmiş kullanıcılara açılacak.

Kullanıcılar, bilet satın alma işlemlerini Spotify’ın iş ortaklığı yaptığı bilet satış platformları üzerinden gerçekleştirecek.

Şirket, değerlendirme sürecinde kullanıcıların sanatçıyı dinleme sıklığı, şarkı paylaşımı ve platform üzerindeki diğer etkileşimlerinin dikkate alınacağını bildirdi.

İlk aşamada ABD’de kullanıma sunulacak

Özellik ilk etapta, 18 yaş üstü uygun Spotify Premium kullanıcıları için ABD’de devreye alınacak.

Şirket, sistemin ilerleyen dönemde diğer ülkelerde de kullanıma sunulacağını duyurdu. Türkiye için ise henüz resmi bir tarih paylaşılmadı.

Spotify açıklamasında, “Siz sanatçıyı destekliyorsunuz, Spotify da sizi destekliyor” ifadelerine yer verdi.

Konum bilgisi de dikkate alınacak

Şirket, uygunluk kriterlerinin yalnızca dinleme alışkanlıklarıyla sınırlı olmayacağını, kullanıcıların konum bilgilerinin de değerlendirileceğini açıkladı.