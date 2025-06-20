Spotify'dan savunma sanayiye milyon euroluk yatırım!

Dünyaca ünlü dijital müzik, podcast ve video platformu Spotify’ın kurucusu ve CEO'su Daniel Ek’in, Almanya merkezli savunma teknolojileri şirketi Helsing’e 600 milyon euroluk yatırım yaptığı öğrenildi.

Bu dev yatırımla şirketin piyasa değeri 12 milyar euroya yükselmiş oldu. Aynı zamanda şirket Avrupa'nın en değerli start-up’ları arasında da yerini aldı.

Önemli ortaklıklara imza atıyor

Münih merkezli Alman savunma teknolojisi şirketi Helsing, yapay zekâ yazılımlarını temel alarak insansız hava araçları, otonom savaş uçakları ve denizaltılar üretiyor.

Şirket aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşı, giderek artan jeopolitik gerilimler derken savunma teknolojilerinde hızla gelişiyor.

İngiltere, Almanya ve İsveç ile savunma alanında kritik sözleşmelere imza atılırken, Saab, Mistral gibi şirketlerle de önemli ortalıklar kurmaya da devam ediyor.

Şirketin halka açılma planları yaptığı da öğrenildi.