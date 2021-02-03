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  3. Sputnik V aşısının yüzde 91,6 etkinliğe sahip olduğu açıklandı
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Sputnik V aşısının yüzde 91,6 etkinliğe sahip olduğu açıklandı

Rusya’nın COVID-19’a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının üçüncü  klinik sonuçlarına göre aşının etkinlik oranının yüzde 91,6 olduğu  açıklandı.

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COVID-19 salgınına karşı geliştirilen aşıların virüse karşı  etkinliklerine yönelik çalışmalar devam ediyor. Dünyanın önde gelen  tıp dergilerinden olan The Lancet’te yayımlanan son rapora göre,
Rusya’nın COVID -19’a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının etkinlik  oranının yüzde 91,6 olduğu açıklandı.

Raporda, Rusların geliştirdiği aşının 21 bin 862 gönüllü üzerinde  denendiği ve bu gönüllülerden test sonuçlarına göre etkinlik oranının  yine yüzde 90’ın üzerinde olduğu ifade edildi. Ayrıca aşının orta ve  şiddetli COVID -19 virüsü taşıyanlara karşı da yüzde 100 etkili olduğu  aktarıldı.

Klinik sonuçlara göre, COVID -19 aşılarından etkinlik oranı yüzde 90’ın  üzerinde olan diğer aşılar ise yüzde 95 ile Pfizer-BioNTech ve yüzde 94,1 ile Moderna aşısının olduğu aktarıldı.