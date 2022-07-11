Srebrenitsa soykırımının 50 kurbanı daha toprağa verildi

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve Sırp güçler tarafından en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın kimlik tespiti yapılan 50 kurbanı için Potoçari Anıt Mezarlığı'nda tören yapıldı.

Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic tarafından kıldırılan cenaze namazına, Bosna Hersek devlet yetkililerinin yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve ülkedeki diplomatik misyon şefleri ile kurbanların yakınları katıldı.

Şehitler için yapılan duanın ardından tek tek isimleri okunan 50 soykırım kurbanının cenazeleri, daha önce hazırlanan mezarlarına taşınarak yakınlarınca toprağa verildi.

Aralarında 3 reşit olmayan erkek çocuğun bulunduğu soykırım kurbanlarının defnedilmesi sırasında duygusal anlar yaşandı.

Bu yıl toprağa verilen kurbanların en genci 16 yaşında öldürülen Salim Mustafic, en yaşlısı da 59 yaşında öldürülen Husejin Krdzic olarak kayıtlara geçti.

Srebrenitsa'daki soykırımda öldürüldüklerinde 20 yaşında olan ikiz kardeşler Semir ve Samir Hasanovic de bu yıl yan yana defnedildi.

Öte yandan bu yıl baba Hajdin ile oğlu Sead Hukic de toprağa verilen soykırım kurbanları arasında yer aldı.​​​​​​​

Soykırımın 27. yılında toprağa verilen kurbanlar ve doğum tarihleri şöyle:

Saban Ademovic (1953), Sabrija Aljic (1940), Saban Avdic (1960), Munib Bektic (1951), Dzemil Dedic (1962), Mevlid Dudic (1970), Mustafa Dzananovic (1960), Kiram Djozic (1957), Nezir Efendic (1941) ,Mevludin Ferhatovic (1972), Salim Gabejlic (1968), Sead Gojcinovic (1965), Salko Hadzic (1969), Hajrudin Halilovic (1968), Salko Halilovic (1954), Almir Halilovic (1975), Esnaf Hasanovic (1969), Samir Hasanovic (1975), Semir Hasanovic (1975), Hamdija Hasic (1965), Sead Hasic (1963), Sead Hukic (1974), Sajit Hukic (1976), Hajdin Hukic (1942), Mevludin Husic (1972), Mustafa Husic (1974), Smajo Ibrahimovic (1938), Mehmed Ibrahimovic (1941), Nesib Ibrahimovic (1958), Sakib Jahic (1972), Mehmedalija Jugovic (1960), Nermin Kaljevic (1971), Smajil Karic (1937), Husejin Krdzic (1936), Edhem Merdzic (1949), Mustafa Mesanovic (1961), Ramiz Mujcinovic (1955), Suad Mujic (1966), Elvir Muminovic (1978), Salim Mustafic (1979), Muriz Mustafic (1966), Smajo Nukic (1951), Senad Osmanovic (1975), Ismajil Pilav (1952), Rahmo Rahmic (1952), Mensur Rahmic (1975), Adil Selimovic (1936), Salcin Sinanovic (1938), Vahid Smajlovic (1978) ve Senahid Secic (1956).

Defnedilenlerin sayısı 6 bin 721'e yükseldi

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilenlerin sayısı 6 bin 721'e yükseldi.