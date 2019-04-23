Sri Lanka saldırılarını DEAŞ üstlendi

23 Nisan 2019

Sri Lanka'da Paskalya günü aralarında kiliselerin ve büyük otellerin olduğu 8 noktaya yapılan bombalı saldırıların sorumluluğunu DEAŞ terör örgütü üstlendi.

Sri Lanka hükümeti, terör saldırılarından "Ulusal Tevhid Cemaati" adlı yerel bir militan grubu sorumlu tutmuş, ancak örgütün saldırıları, uluslararası bir terör şebekesinin desteğiyle gerçekleştirdiğinden şüphelenildiğini açıklamıştı.

Ülkede, emniyet müdür yardımcısı imzasıyla yayımlanan 11 Nisan tarihli bir istihbarat raporunda grubun, Paskalya törenlerinde kiliselere saldırı planladığına dair bilgilerin yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Bu arada saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 321'e yükseldi. Ölenlerin arasında 12 farklı ülkeden yabancı uyruklular da bulunuyor.