Sri Lanka, saldırılarla sarsıldı!

21 Nisan 2019

Güney Asya'daki ada ülkesi Sri Lanka, peş peşe meydana gelen patlamalarla sarsıldı.

Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St.Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırı gerçekleştirildi.

Şinhua ajansı, kilise ve otellerdeki patlamalarda 185 kişinin yaşamını yitirdiğini, 469 kişinin yaralandığını duyurdu.

Sri Lanka basınında ölen ve yaralananlar arasında turistlerin olabileceği belirtildi. BBC'nin, hastane kaynaklarına dayandırılan haberinde de hayatını kaybedenler arasında en az 9 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu kaydedildi.

En az ikisinin intihar saldırısı olduğu sanılan saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

8'inci patlama sonrası sokağa çıkma yasağı

Sabahki saldırıların ardından başkent Colombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında 7. patlama meydana geldi.

Yetkililer 8. patlamanın ardından ülkede sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, patlamalar nedeniyle şoke olduğunu belirterek, sükunet çağrısında bulundu.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, korkakça saldırıları güçlü biçimde kınadığını belirterek, "Tüm Sri Lankalılara bu trajik dönemde bir arada ve güçlü kalmaları çağrısında bulunuyorum." dedi.

"Çok iyi koordine edilmiş anarşi ve kargaşa yaratma girişimi"

Maliye Bakanı Mangala Samaraweera da Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, patlamaları, "çok sayıda masum insanın ölümüne yol açan, çok iyi koordine edilmiş anarşi ve kargaşa yaratma girişimi" olarak nitelendirdi.

Sri Lanka basını ölen ve yaralananlar arasında turistlerin olabileceğini yazdı.

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