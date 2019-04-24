Sri Lanka'da güvenlik bürokrasisine neşter

24 Nisan 2019

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, ülkede Paskalya günü yaşanan terör saldırılarındaki görev ihmalleri nedeniyle savunma müsteşarı, genelkurmay başkanı ve emniyet müdürünün görevden alınacağını ve bu kişilerin yerine 24 saat içinde yeni atamalar yapılacağını duyurdu.

Sirisena, televizyondan halka hitaben yaptığı konuşmada, terör saldırıları öncesinde uyarı nitelindeki istihbarat raporlarını değerlendirip gerekli önlemleri almayan güvenlik kurumlarının yöneticilerinin görevden alınacağını ve kurumların terörle mücadele eş güdümü sağlamak üzere yeniden yapılandırılacağını duyurdu.

Savunma müsteşarı, genelkurmay başkanı ve emniyet müdürünün istifalarını istediğini belirten Devlet Başkanı Sirisena, yerlerine 24 saat içinde yeni atamaların yapılacağını belirtti.

Güvenlik kurumlarının başındakilerin dost bir komşu ülkeden saldırılarla ilgili gelen uyarıların ve eldeki mevcut diğer istihbarat bilgilerinin gereğini yapmadıkları gibi kendisini de bilgilendirmediklerinin altını çizen Sirisena, "Bu ülkenin istihbarat birimlerinin aktardığı bilgiler ilgililerce tarafıma iletilmemiştir. Eğer durum böyleyse ivedilikle önlem alınmalıdır. Görevini yerine getiremeyenler hakkında gereği yapılacaktır." dedi.

Kaynak: AA