Sri Lanka'da neler oluyor? Sri Lanka'da son durum

Sri Lanka tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşıyor. Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da ekonomik krizin ardından uzun süren elektrik kesintilerinin yaşanması halkın tepkilerine neden oldu. 13 saati bulan kesintiler mart ayının sonunda başlarken, protestolara katılımlar gün geçtikçe arttı. Sri Lanka hükümeti gösterileri bastırmakta zorlanırken, göstericilerle hükümet yanlıları arasında arbedeler yaşanmaya başladı. Bunun üzerine Sri Lanka'da askeri birlikler göreve çağrıldı.

Gösterilerin ardından muhalefetin artan baskılarıyla Başbakan Mahinda Rajapaksa istifa ederken, bu istifa ile kabine de otomatik olarak feshedilmişti.

Sri Lanka'da yaşanan olayların ardından ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, hükümet protestolar sırasında kamu malına ve başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Sri Lanka protestolarında şu ana kadar iktidar partisi milletvekili ve 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 250 kişi de yaralandı.

Yeni başbakan göreve başladı

Sri Lanka'da bir yandan protestolar devam ederken, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, Ranil Wickremesinghe'yi yeni başbakan olarak atadı. Muhalefet millevekili olan Wickremesinghe'den önceki başbakan olan Mahinda Rajapaksa ise 9 Mayıs'ta görevinden istifa etmişti.

Batı yanlısı politikaları benimsemesiyle bilinen yeni başbakan Wickremesinghe, Sri Lanka'da açlık krizi olmayacağını, halka günde 3 öğün yiyecek sağlayacaklarını belirtti.

Ülke ekonomisinin bozuk olduğunu dile getiren Wickremesinghe, durumun düzeltilebileceğini ancak bu konuda vatandaşların sabırlı olması gerektiğini söyledi.

İstikrar için dört bakan atandı

Sri Lanka'da Wickremesinghe'in başbakan olarak atanmasının ardından ülkede kabine kurulana kadar istikrarın sağlanması amacıyla dört bakan atandı.

Ranil Wickremesinghe'in atanmasının ardından iki gün sonra atanan Dışişleri, Kamu Yönetimi ve İçişleri, Kentsel Gelişim ve Enerji Bakanları yemin ederek göreve başladı.

Atanan bakanların, Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe'nin aksine Rajapaksa liderliğindeki Sri Lanka Podujana Peramuna Partisi üyesi olduğu belirtildi.