Sri Lanka'da ölü sayısı 290'a yükseldi
Sri Lanka'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 207'den 290'a yükseldi.
Sri Lanka'da dünkü Paskalya törenleri sırasında kilise ve otellere yönelik bombalı terör saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 290'a çıktı, yaralı sayısı 500'ün üzerinde.
Olaylarla bağlantılı 24 kişinin yakalandığını bildiren güvenlik birimleri, saldırıları düzenleyenler konusunda henüz bir açıklamada bulunmadı.
Sri Lanka'da dün sabah saatlerinde Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Kolombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlenmişti.
Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında, yine Kolombo'nun Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana gelmişti.
Dışişleri Bakanlığı, saldırılarda 27'si yabancı uyruklu 207 kişinin hayatını kaybettiğini, 450 kişinin yaralandığını bildirmişti. Saldırılarda 2 Türk vatandaşı da yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA