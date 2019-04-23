Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a çıktı
Sri Lanka'daki terör saldırılarında ölü sayısı 310'a yükseldi. Hayatını kaybedenlerin 39'unu 12 farklı ülkeden yabancı uyruklular oluşturdu.
Sri Lanka polisi, Paskalya gününde kilise ve otelleri hedef alan terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 290'dan 310'a yükseldiğini bildirdi.
Devam eden operasyonlara ilişkin bilgi veren polis sözcüsü Ruwan Gunasekara, şu ana kadar 40'a yakın şüphelinin yakalandığını, bu kişilerini tamamının Sri Lankalı olduğunu açıkladı.
Bu arada ölenlerin 39'unu 12 farklı ülkeden yabancı uyruklular oluşturdu.
Saldırılarda 2 Türk vatandaşı yaşamını yitirirken, Hindistan ve İngiltere 8'er vatandaşını kaybetti. Ölenler arasında; ABD, Danimarka, İspanya, Avustralya, Çin, İsviçre, Hollanda, Japonya ve Portekiz vatandaşları da yer aldı.
Kaynak: AA