Sri Lanka'da peş peşe patlamalar
Sri Lanka'da 3 otel ve 3 kilisede art arda patlamalar meydana geldi. Patlamalar nedeniyle en az 50 kişinin hayatını kaybettiği ve 200'ün üzerinde yaralı olduğu bildiriliyor...
Güney Asya'daki ada ülkesi Sri Lanka'da Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade, Negombo ve Batticaloa'deki kiliseler ile başkent Colombo'da Shangri La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde meydana gelen altı patlamada en az 50 kişi yaşamını yitirdi.
Yetkililer, patlamalarda 200'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı