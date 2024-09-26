Sri Lanka'da yeni dönem başlıyor: Devlet Başkanı Dissanayake ilk ekonomi planını açıkladı

Dissanayake, değişimlerin zaman alacağını ve mevcut ekonomide istikrar ve güvenin sağlanmasının önemli olduğunu vurgulayarak, IMF ile görüşmelere başlayacaklarını dile getirdi. 'Genişletilmiş kredi kolaylığına' ilişkin çalışacaklarını kaydeden Dissanayake, borçların yeniden yapılandırılmasında ilerleme planları olduğunu belirtti.

Dissanayake, ilgili makamlarla görüşerek gerekli 'borç hafifletmesinin' sağlanması için çalışmalar yapacaklarını, 'gerekli anayasal, ekonomik ve politik reformları yapmaktan çekinmeyeceklerini' ifade etti.

Ülke temerrüde düşmüştü

Sri Lanka'da uzun süredir devam eden kötü ekonomik gidişatın patlama noktası, 2022'de yaşanmıştı. Mayıs 2022'de ülke, dış borcunu ödeyememiş ve temerrüde düşmüştü. Hükümet, Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin ve Hindistan gibi ülkelerden 2022'de ciddi miktarda borç almıştı. Enflasyonun yüzde 70'lere ulaştığı ülkede dönemin devlet başkanına ve hükümetine karşı ülke genelinde 'mücadele' anlamına gelen 'aragalaya' adı verilen kitlesel protestolar başlamıştı.

8'inci Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, hükümet karşıtı protestoların ardından 14 Temmuz 2022'de istifa ederek ülkeden ayrılmıştı. Bunun üzerine eski Başbakan Wickremesinghe, geçici devlet başkanı olmuştu.