Sri Lanka'nın kaçak eski devlet başkanı Rajapaksa hakkında suç duyurusu

Sri Lanka'da Gotabaya Rajapaksa, ekonomik kriz nedeniyle ülkeden kaçmış ve e-mail yoluyla görevinden istifa etmişti. Güney Afrika merkezli insan hakları grubu Uluslararası Hakikat ve Adalet Projesi (ITJP) Singapur'da bulunan Rajapaksa'nın 2009 yılında Savunma Bakanlığı görevindeyken Tamiller'e yönelik şiddet eylemleri sonucu Cenevre Sözleşmeleri'ni ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanması talebinde bulundu.



ITJP avukatı Alexandra Lily Kather, Rajapaksa'nın tutuklanması talebiyle Singapur Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda insan hakları ihlallerine ilişkin kanıtlar sunduklarını belirtti.



Bakanlık Rajapaksa'nın özel bir izinle ülkeye geldiğini ve sığınma başvurusunda bulunmadığını duyurmuştu.

Ne olmuştu?

Ekonomik krizin yaşandığı ülkede aylardır süren protestolarda Rajapaksa’nın istifasını isteyen binlerce gösterici resmi başkanlık konutunu basmıştı. Olayların ardından önce Maldivler’e sonra da Singapur’a kaçan Rajapaksa, e-mail yoluyla parlamentoya istifa mektubunu sunmuştu. Rajapaksa’nın istifası sonrası Başbakan Ranil Wickremesinghe, parlamentoda yapılan oylama ile ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.