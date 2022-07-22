Sri Lanka'nın yeni başbakanı Gunawardena

Ekonomik ve siyasi krizin sürdüğü Sri Lanka'da yapılan oylamada ülkenin yeni devlet başkanı seçilen Ranil Wickremesinghe dün yapılan törende yemin ederek göreve başladı. Wickremesinghe göreve başlamasının ardından ülkede Su Temini ve Drenaj, Eğitim ve Dışişleri Bakanı olarak görev yapmış olan Dinesh Gunawardena'yı Sri Lanka'nın yeni başbakanı olarak atadı.

Ülkede aylar boyunca süren protestolarda Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın istifasını isteyen binlerce gösterici, 13 Temmuz'da resmi başkanlık konutunu basmıştı. Olayların ardından aynı gün Maldivler’e, sonra da Singapur’a kaçan Rajapaksa, 14 Temmuz'da e-mail yoluyla parlamentoya istifa mektubunu sunmuştu. Rajapaksa’nın istifası sonrası Başbakan Ranil Wickremesinghe, parlamento tarafından 30 gün boyunca geçici devlet başkanlığı görevine getirilmişti. Ancak Wickremesinghe’nin göreve getirilmesinin ardından tansiyon yeniden yükselmişti. Göstericiler yeniden sokaklara dökülerek, Wickremesinghe’nin istifa etmesini istemişti. Dün parlamentoda yapılan oylamada Wickeremesinghe, iktidar partisi Sri Lanka Halk Cephesi (SLPP) milletvekillerinin çoğunluğunun desteğiyle rakibi Dullas Alahapperuma'yı 82'ye karşı 134 oyla geride bırakarak yeni devlet başkanı seçilmişti.

En kötü ekonomik kriz dönemi yaşanıyor

1948'de İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana en kötü ekonomik krizin görüldüğü ülkede hükümetin yeterli dövize sahip olmaması nedeniyle gıda, akaryakıt sıkıntısı ve günde 13 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor.