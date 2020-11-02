Standard Chartered: Seçim sonrasında Çin ile ABD gerginliği devam eder

02 Kasım 2020

ABD'de 3 Kasım'da tamamlanacak seçimlerin ardından Amerikan hükümetinin Çin'e yönelik görece düşmanca tutumunun devam edeceğini öngören Standard Chartered CEO'su Bill Winters, "Bununla birlikte seçimin sonucu Çin ile ABD arasında iş yapma biçimlerini değiştirebilir" ifadelerini kullandı.

Biden seçimi açık ara kazansa bile taraflar arasındaki gerilimin süreceğini tahmin eden Winters, yine de seçim sonrasında taraflar arasında ticarete yönelik bir anlaşma için patikanın ortaya çıkabileceğini ifade etti ve "Biden kazanırsa bir anlaşma daha mümkün, 2. Trump dönemi ise Çin ABD ilişkileri bakımından sorun yaratabilir" dedi.

Winters ayrıca, ilişkilerin Trump öncesine dönmesini ise mümkün görmediğini belirtti.