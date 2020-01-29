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Starbucks, Çin'de 2 bin şubesini kapattı

Starbucks, çalışanlarını koronavirüs salgınından korumak ve hükümetin salgın ile mücadele çabalarına destek için Çin'deki şubelerinin yarısını kapattığını açıkladı.

Starbucks, Çin'de 2 bin şubesini kapattı
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Dünyanın en büyük kahve dükkanları zinciri olan Starbucks, çalışanlarını koronavirüs salgınından korumak ve hükümetin salgın ile mücadele çabalarına destek için Çin'deki şubelerinin yarısını kapattığını açıkladı.

Starbucks'ın ABD dışındaki en büyük pazarı olan Çin'de 4300 kahve dükkanı bulunuyor.

Çin'de yaptığı satışlar Starbucks'ın global cirosunun yüzde 10'unu oluşturuyor.

Kaynak: Foreks

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