Starbucks grevi büyüyor: 59 mağaza kapandı

Starbucks Workers United tarafından başlatılan grevde işçiler, şirketle sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedilmemesini protesto ediyor.

Starbucks Workers United, Starbucks'ın şubat ayında verdiği bu yıl bir iş sözleşmesine varma taahhüdünü yerine getirmediğini belirtiyor.

Açıklamada, Starbucks Workers United baristalarının grevinin, şirketin en önemli 3 pazarı olan Seattle, Los Angeles ve Chicago'nun yanı sıra New Jersey, New York, Philadelphia ve St. Louis kentlerini de kapsayacak şekilde genişletildiği belirtildi.

Yine aynı kapsamda Denver, Columbus ve Pittsburg gibi kentlerde de Starbucks çalışanları greve katılıyor.

Starbucks çalışanları, şirketin yıl sonuna kadar sözleşmelerin imzalanacağına dair defalarca söz vermesine rağmen işçilere hala ciddi bir ekonomik teklif sunmadığını ifade ediyor.

Starbucks, gerçekleşen beş günlük grev nedeniyle şu ana kadar 59 mağazasını kapattı.

ABD'de yaklaşık 10 bin mağaza bulunuyor

Şirket tarafından yapılan açıklamada grevin mağaza operasyonları üzerinde "önemli bir etkisi olmadığını" belirtti. Starbucks'ın ABD'de şirket tarafından işletilen yaklaşık 10 bin mağazası bulunuyor.