Starbucks, kahvenin anavatanından ilk şubesini açacak
ABD'li kahve zinciri Starbucks, espressonun anavatanı Milano'da ilk şubesini açmaya hazırlanıyor. Starbucks CEO'su Howard Schultz, "Elbette ki İtalyanlara nasıl kahve yapıldığını öğretecek değiliz. Tevazu ve saygıyla geliyoruz" dedi.
ABD'li kahve zinciri Starbucks, espressonun anavatanı olan İtalya'nın Milano kentinde ilk şubesini açacak.
İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Starbucks Milano'daki ilk kafesini eylül ayında tarihi bir posta binasında hizmete açma kararı aldı.
Starbucks CEO'su Howard Schultz, "Tevazu ve saygıyla geliyoruz" diyerek espressonun anavatanında İtalyanlara kahve satacak olmanın kendilerini heyecanlandırdığını belirtti.
Schultz, Starbucks'ı kurma fikrinin ilk olarak 1983'te Milano'ya yaptığı bir gezide aklına geldiğini de ifade ederek, "Elbette ki İtalyanlara nasıl kahve yapıldığını öğretecek değiliz. Onlara kendilerinden öğrendiklerimizi göstereceğiz" dedi.