Starbucks’ın yeni CEO’sunun evden işe özel jet ile gidecek olması tartışma yarattı

9 Eylül’de şirketin başına geçecek olan Niccol’un, özel jet ile ulaşımını sağlayacak olmasının, Starbucks’ın kurumsal olarak çevreci politikaları teşvik ediyorken çelişkili olduğu dile getirildi.

BBC’ye konuşan Starbucks sözcüsü, Niccol’un şirketin dünyanın dört bir yanındaki ortaklarını ya da müşterilerini ziyaret etmediği zamanlarda büyük çoğunlukla şirketin Seattle’daki ofisinde olacağını söyledi.

Niccol’a yapılan iş teklifi gereği sürekli şirketin genel merkezinde olmasının gerekmediği, evi ve genel merkez arasında seyahat edebileceği ifade edildi.

BBC Türkçe'nin aktardığı anlaşmaya göre; Niccol, hem iş seyahatleri için hem de ev ve şirket arasına Starbucks’ın uçağını kullanabilecek.

Starbucks ayrıca Newport Beach’te Niccol için ufak bir ofisin kurulacağını ekledi.

Şirketin çalışa politikası karma

Şirketin karma çalışma politikası var, buna göre çalışanlarının haftanın en az üç günü ofiste olması gerekiyor.

Ancak Niccol’ün düzeninin genel politikanın ötesinde olacağı vurgulandı.

Sözcü, iş insanın Seattle’da bir ev almasının beklendiğini ve her gün seyahat etmesinin gerekmeyeceğini ekledi.

Haritaya göre şirketin genel merkezi ve Niccol’ün evi arasındaki mesafe arabayla 18 saat, uçakla ise üç-dört saat sürüyor.

“Müşterilere ve çalışanlara kötü mesaj”

İngiltere merkezli yatırım şirketi AJ Bell’in analistlerinden Dan Coatsworth, CEO’nun seyahat için özel jet kullanmasının hem çevreye zararlı olduğunu hem de müşteriler ile çalışanlara olumsuz bir mesaj vereceğini vurguladı.

Aynı zamanda 105 milyar dolarlık, 400 bin çalışanlı bir şirketin verimli işleyişi için de en etkili yol olmadığını ekledi.

Sosyal medyada da bu duruma çok sayıda tepki gösteren mesaj yer aldı.

Bir kullanıcı, bundan sonra Starbucks’tan sürdürülebilirlik ve çevre ile ilgili reklamlarını görmenin anlamsız olacağını dile getirdi.

Niccol'un yıllık maaşı 1,6 milyon dolar olacak. Performansla ilişkili olarak 7,2 milyon dolara kadar prim ve 23 milyon dolara kadar şirket hissesi alabilecek.

Starbucks ise Niccol’ün sektörün en iyilerinden biri olduğunu vurgulayarak kararının arkasında duruyor.

Niccol, 2018 yılı itibarıyla Meksikalı hızlı yemek zinciri Chipotle’yi yönetmiş, şirketin zehirlenme kaynaklı krizinden kurtularak büyümesini sağlamıştı.