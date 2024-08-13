Starbucks'ta CEO değişti, hisseler 'uçuşa geçti'

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, bu yılın ilk üç ayında gelirlerinde yüzde 2'lik kayıp yaşarken, piyasa beklentilerinin de oldukça gerisinde kaldı. Yine üç aylık dönemde mağaza satışları yüzde 4 düşerken, 'mağaza ziyaretleri' yüzde 6 geriledi. Bu veriler, şirkette büyük değişime neden oldu.

Bu sonuçlarda, şirketin en büyük iki pazarı ABD ve Çin'deki satışlarındaki azalma etkili oldu.

Starbucks'ta Mart 2023'te CEO'luk görevine getirilen Laxman Narasimhan eylül ayı itibariyle bu pozisyondan ayrılacak. Yerine ise ABD ve Avrupa'da 2 bin 400 restoranı bulunan Chipotle Mexican Grill'in CEO'su Brian Niccol getirilecek.

Brian Niccol görevi 9 Eylül'de devralacak. O zamana kadar ise bu görevi vekaletin şirketin CFO'su Rachel Ruggeri idare edecek.

Bu haberin ardından Starbucks'ın hisseleri vadeli endekste yüzde 13 primlenirken, Chipotle Mexican Grill'inki yüzde 10 düşüş yaşadı. Laxman Narasimhan döneminde şirket hisseleri yüzde 21 değer kaybetmişti.