Starlink, 'Brezilya'da X'e erişimin engellenmesi' emrine uyacağını açıkladı

Elon Musk'ın sahip olduğu uydu internet sistemi Starlink, 'X'e Brezilya'da erişimin engellenmesi emrine uyacaklarını' bildirdi.

Starlink, X sosyal medya hesabında konu ile ilgili yaptığı açıklamada: "Varlıklarımızın dondurulmasıyla ilgili yasadışı muamelesine bakılmaksızın, Brezilya'da X'e erişimi engelleme emrine uyuyoruz. Moraes'in son emrinin Brezilya anayasasını ihlal ettiği konusunda hemfikir olan diğerleri gibi tüm yasal yolları takip etmeye devam ediyoruz" cümleleri yer aldı.

Yasal temsilci halen atanmadı...

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturması kapsamında X'ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti. Talebin reddedilmesinin ardından mahkeme, ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre vermişti. Tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamaması sonrası, Brezilya Yüksek Mahkemesi, geçen hafta "temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar" X'e erişim yasağı getirildiğini açıklamıştı.