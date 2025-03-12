Starmer: 'ABD'nin gümrük vergilerine karşı tüm seçenekler masada'

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenen haftalık "Başbakana Sorular Oturumu"nda, ABD'nin gümrük vergisi kararlarına değindi.

Starmer, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 gümrük vergisinin yürürlüğe girmesi sonrası hayal kırıklığını dile getirdi.

"Tüm seçenekleri masaya sunacağız"

Hükümetin bu konuda ileriye dönük olarak "pragmatik bir yaklaşım" benimseyeceğini ifade eden Starmer, "Başarılı olmamız halinde gümrük vergilerini de kapsayan ve içerecek olan bir ekonomik anlaşmayı (ABD ile) müzakere ediyoruz. Ancak tüm seçenekleri masada tutacağız." dedi.

İngiltere Hazine Bakanı James Murray ve Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds da bugün erken saatlerde yaptıkları açıklamada, İngiltere'nin ABD'nin gümrük tarifelerine karşı pragmatik bir yaklaşımı benimseyeceklerini ifade etmişti.

Reynolds, "Pragmatik bir yaklaşıma odaklanmış durumdayız ve ABD ile ek gümrük vergilerini ortadan kaldıracak ve İngiliz işletmelerine ve ekonomimize fayda sağlayacak daha geniş kapsamlı bir ekonomik anlaşmayı hızla müzakere ediyoruz." demişti.