Starmer, Trump ve Carney ile Hürmüz Boğazı'nı görüştü

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı yazılı açıklamaya göre, Starmer ve Trump, telefonla Orta Doğu'daki mevcut durumu görüştü.

İki lider, dünya çapında maliyetlerin artmasına neden olan küresel deniz taşımacılığındaki aksaklıkları sona erdirmek için Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemini de ele aldı.

Starmer ayrıca, İran'ın, ABD ve İsrail'in saldırılarına yaptığı misillemeler sırasında ölen ABD askerleri için Trump'a taziyelerini iletti.

İngiltere Başbakanı Starmer, Kanadalı mevkidaşı Carney ile yaptığı telefon görüşmesinde de Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının uluslararası deniz taşımacılığı üzerindeki etkisi dahil Orta Doğu'daki durumu ele aldı.