Starship’in 9. testi başarısızlıkla sonuçlandı: SpaceX bağlantıyı kaybetti

SpaceX’in 9. Starship uçuş denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı. 8 Starlink uydusunu taşıyan roket, yakıt sızıntısı nedeniyle irtifa kaybetti ve parçalandı.

Test, Türkiye saatiyle 02.36’da ABD’nin Teksas eyaletindeki Starbase üssünden yapıldı. İlk aşama itici roket Super Heavy, başarılı bir şekilde okyanusa iniş gerçekleştirdi. Ancak Starship modülünün kargo kapağı açılmadığı için uydular yerleştirilemedi.

Fırlatmadan kısa süre sonra yakıt tankı sistemlerinde sızıntı tespit edildi. Bu durum Starship’in hedef irtifaya ulaşmasını engelledi. SpaceX, fırlatmadan yaklaşık yarım saat sonra Starship ile iletişimin kesildiğini ve roketin “hızlı ve planlanmamış bir şekilde parçalandığını” duyurdu.

SpaceX açıklamasında, testin sistemin dayanıklılığını anlamak açısından önemli olduğu vurgulayarak, “Bu tür testlerde başarı, öğrendiklerimizden gelir. Bugünkü test, Starship’in güvenilirliğini artırmamıza yardımcı olacak” açıklaması yaptı.

Arka arkaya üçüncü başarısızlık

Starship’in 7’nci ve 8’inci test uçuşları da havada parçalanarak başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Her iki testte de Super Heavy itici başarılı dönüş yapsa da Starship modülleri kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra infilak etmişti.

Starship nedir?

SpaceX tarafından geliştirilen 122 metre uzunluğundaki Starship, şu anda dünyanın en büyük ve en güçlü uzay roketi konumunda. Şirket, roketle Dünya yörüngesine, Ay’a ve Mars’a insan ve yük taşıma hedefini sürdürüyor.