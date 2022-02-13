Stellantis, İtalya'ya batarya fabrikası kuruyor

İtalya Sanayi Bakanı Giancarlo Giorgetti, İtalya'nın güney bölgesindeki Termoli'de yapılması planlanan batarya fabrikası için Roma hükümeti ile şirket arasındaki anlaşmanın yakın zamanda imzalanacağını söyledi.

Corriere della Sera'ya konuşan Bakan Giorgetti, "Stellantis'in batarya üreteceği Termoli'deki dev fabrika için anlaşmayı tamamlamaya çok yakınız. Birkaç gün içinde imzalar atılacak" diye konuştu.

Bakan röportajda konuyla ilgili detay vermedi.