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Stellantis, İtalya'ya batarya fabrikası kuruyor

Küresel otomotiv pazarının önemli oyuncularından biri olan Stellantis, batarya fabrikası yatırımında son aşamaya geldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Bloomberg
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İtalya Sanayi Bakanı Giancarlo Giorgetti, İtalya'nın güney bölgesindeki Termoli'de yapılması planlanan batarya fabrikası için Roma hükümeti ile şirket arasındaki anlaşmanın yakın zamanda imzalanacağını söyledi.

Corriere della Sera'ya konuşan Bakan Giorgetti, "Stellantis'in batarya üreteceği Termoli'deki dev fabrika için anlaşmayı tamamlamaya çok yakınız. Birkaç gün içinde imzalar atılacak" diye konuştu.

Bakan röportajda konuyla ilgili detay vermedi.