Stellantis'ten elektrikli araç üretimine dev yatırım

Merkezi Hollanda'da bulunan çok uluslu otomotiv şirketi Stellantis, 2025 yılı sonuna kadar elektrikli araç üretimi için 30 milyar euronun üzerinde yatırım yapılacağını duyurdu.

Stellantis’ten yapılan açıklamada, söz konusu yatırım planı kapsamında Fransa, Almanya, İtalya’da ve ABD’de toplamda en az beş batarya üretim tesisinin kurulacağı bildirildi.

Otomotiv şirketinin bünyesinde bulundurduğu, Peugeot, Jeep, Ram, Fiat ve Opel de dahil olmak üzere toplam 14 markanın elektrikli araç modellerinin piyasaya sürülmesinin öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, üretilecek araçların tek şarjla 500 ila 800 km mesafeyi kat edebilmesinin planlandığı ifade edildi.

Açıklamada, 2026 yılına kadar elektrikli otomobillerin satış fiyatının, benzin ve dizel yakıtlarla çalışan otomobillerin satış fiyatıyla aynı seviyeye indirilmesinin hedeflendiği de kaydedildi.

İngiltere’de yaygın olarak tercih edilen Vauxhall marka araçların da üreticisi olan Stellantis, 6 Temmuz 2021 tarihinde bu ülkede elektrikli kamyonet üretimi için 100 milyon sterlinlik yatırım yapacağını duyurmuştu.

Plan kapsamında İngiltere’de 1.000 kişiye istihdam sağlanacağı kaydedilen açıklamada, söz konusu tesiste Vauxhall, Opel, Peugeot ve Citroen markaları için yeni elektrikli otomobil modelleri üretiminin planlandığı da aktarılmıştı.