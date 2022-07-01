Stellantis’ten küresel test merkezlerine 33 milyon euro yatırım

Stellantis, ileri teknoloji araçlar geliştirme çalışmaları kapsamında yatırımlarına devam ediyor. Uzun vadeli sınıfının en iyi elektrikli araç (EV) performansına ulaşma stratejisini desteklemek için müşterilerine güvenli ve güvenilir teknoloji sağlan Stellantis, en yüksek düzeyde otonom sürüş teknolojisine ulaşmak için iki küresel test merkezine toplam 33 milyon euro yatırım yaptığını açıkladı.

Açıklamaya göre, Ar-Ge yatırımları dışında güvenlik ve aerodinamik merkezlerine yapılan güncel yatırımlar, Stellantis'in elektrikliye geçiş ve dijital devrimdeki büyümesini destekliyor ve sürdürülebilir bir ulaşım teknolojisi şirketine geçişini hızlandırıyor. Bu yatırım kapsamında İtalya Torino'daki güvenlik merkezine, elektrikli ve otonom araç geliştirme ve sertifikalandırma için bilgisayar destekli kamera konumlandırma sistemine sahip test parkurları ekleniyor. Michigan, Auburn Hills'deki rüzgar tüneline, hassas aerodinamik ölçümler için hareketli zemin teknolojisi inşa ediliyor.

‘Dare Forward 2030’ stratejik plan hedeflerine yaklaştırıyor

Söz konusu yatırımlar, diğer Ar-Ge yatırımlarının yanı sıra Stellantis'in ulaşımın geleceğini tasarlamaya yönelik küresel kapasitesini güçlendiriyor, sürdürülebilir bir ulaşım teknolojisi şirketine dönüşümünü hızlandırıyor ve şirketi, ‘Dare Forward 2030 (2030'a Cesaretle)’ stratejik plan hedeflerine yaklaştırıyor.

Bu plana göre şirket, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarında yüzde 50 azalma ve 2038 yılına kadar karbon net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor.

Yapılan büyük yatırım ile hayata geçen tesislerin başında İtalya Torino yakınlarındaki Orbassano Güvenlik Merkezi geliyor. Bu merkez; yapılan yatırımlarla dijital mühendislik süreçleriyle tamamen entegre olup batarya elektrikli araçların (BEV'ler) ve binek otomobiller, kamyonlar ve hafif ticari araçlar için otonom sürüş teknolojilerinin kapsamlı testlerini yapmak üzere 4 çarpışma noktası ve teknik yeterliliğe sahip 4 test parkuru ile önemli oranda geliştirildi.

Michigan rüzgar tüneli ise hareketli zemin teknolojisinin eklenmesiyle daha da gelişti. Bu teknoloji, yolda seyahati simüle ediyor ve daha gerçekçi aerodinamik ölçümler sağlıyor. Rüzgar direncini azaltmak BEV'lerin sürüş menziline katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Baş Mühendisi Harald Wester, dünya çapındaki üst düzey teknoloji merkezlerinin, gelecekte Stellantis araçlarını yetenek, performans ve güvenlikte endüstri lideri yapacak çözümleri bugün sağladığını belirterek, "Mühendislerimiz yetenek, çeşitlilik ve küresel erişimden güç alıyor. Mükemmellik arayışı ile teknolojik dönüşümümüzün özünü harekete geçirmek için diğer küresel işlevlerle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Mükemmellik arayışı bize zorlukları kapsamlı bir şekilde gösteriyor. Yenilik ve iyileştirme yarışında bizi ön sıraya koyacak eksiksiz bir ulaşım çözümleri içeriğini düşünmemizi ve iyileştirmemizi sağlıyor." ifadelerini kullandı.