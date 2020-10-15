"Sterlin anlaşma olsa da çok güçlenmeyecek"

15 Ekim 2020

HİLAL SARI

İngiltere’nin birlikten çıkış anlaşmasıyla ters düşen iç yasasını geri çekmesi için Avrupa Birliği tarafından verilen süre bugün sona eriyor fakat Başbakan Boris Johnson’un süreyi uzatacağına ilişkin haberler volatilitesi Brexit’le de sonlanması beklenmeyen sterline nefes oldu. Sterlinin hem anlaşmanın kapsamının beklentileri karşılamayacağı endişesi, hem de ülkede artan COVID-19 vakaları nedeniyle şimdilik dolar ve Euro karşısında güçlü bir yükseliş kaydetmesi beklenmiyor.

Piyasa yüzde 40 anlaşmasız, yüzde 60 anlaşmalı Brexit’i fiyatlıyor

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS ekonomisti Dean Turner “Anlaşmasız Brexit olasılığı da hala önemli düzeyde ama bunun ancak kazayla olabileceğini düşünüyorum. Tüm söylemlere rağmen, anlaşmasız bir ayrılığın iki tarafın da yararına olmadığını unutmamalıyız” diyor. Lüksemburg merkezli Nordea Asset Management Kıdemli Makrostratejisti Sebastien Galy ise “Piyasalar yüzde 40 anlaşmasız, yüzde 60 anlaşmalı bir Brexit’i fiyatlıyor” değerlendirmesini yapıyor.

Japonya’nın en büyük bankası MUFG’un Araştırma Direktörü Derek Halpenny ise anlaşma olsa bile analistlerin başta beklediğinden çok daha dar kapsamlı olabileceği ihtimalinin sterlindeki güçlü yükselişleri sınırlayabileceği yorumunu yapıyor. Halpenny, “Piyasalar anlaşma olsa bile ticarette olabilecek aksama ve bozulmanın boyutlarını hafife alıyor olabilir, bu da anlaşma olsa bile sterlinin değer kazanmasını zorlaştıracak” ifadelerini kullanıyor.

Volatilitesi yüzde 13 ile yedi ayın zirvesine çıkan sterlin, dün anlaşmalı Brexit umutlarıyla yüzde 1’e yakın yükselerek dolar karşısında 1,30 düzeylerinin üzerine çıktı. Sterlin euro karşısında da yüzde 0,8 yükselerek 1,11 düzeyine kadar yükseldi.

2021’de sterlinin bir sorunu daha olacak: İskoçya

Öte yandan sterlinin tek sorunu Brexit değil. Yeni bir Ipsos anketi İskoçya’da bağımsızlık talebinin güçlendiğine, 2021 yılında iktidara gelebilecek İskoçya Ulusal Partisi’nin ve Kraliyet’ten bağımsızlık destekçilerinin rekor düzey olan yüzde 58’e geldiğini ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 64’ü ikinci bir bağımsızlık referandumu istiyor.

Johnson’a parlamentoda “tam karantina” baskısı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, üç aşamalı yerel önlemler dizisi içeren COVID-19 alarm sistemi duyurulduktan günler sonra dün parlamentoda muhalefetin “tam karantina” baskılarıyla karşılaştı. Johnson, virüsle mücadelede hiçbir seçeneği masadan kaldırmadıklarını belirterek, hafta başında fikri destekleyen muhalefeti “fırsatçı” olmakla ve siyasi nedenlerle fikir değiştirmekle suçladı. Johnson, ulusal kanallardan canlı yayınlanan meclis tartışmasında ülkedeki çocukların eğitimine devam edebilmesi ve ekonomik faaliyetlerin sürebilmesi için yerel yaklaşımın daha doğru olduğunu ve vakaların arttığı bölgelerde bulaşma faktörü R’nin düşürülmesinin daha verimli olacağını savundu.

Merkel: İrlanda’yı hayal kırıklığına uğratmayacağız

Almanya Başbakanı Merkel, AB ile İngiltere arasında Brexit kapsamında bir ticaret anlaşmasının herkesin menfaatine olacağını belirterek İrlanda'yı hayal kırıklığına uğratmayacaklarını söyledi. Bugün Brüksel’de başlayacak ve özellikle Brexit’e odaklanacak liderler zirvesi öncesinde konuşan Merkel, "Brexit konusunda İrlanda'yı hayal kırıklığına uğratmayacağız, müzakerelerde birlikte olmaya devam edeceğiz" dedi ve AB üyelerinin İngiltere ile bir ticaret anlaşması için hemfikir olduğunu vurguladı. Zirvede ayrıca COVID-19, iklim krizi ve bloğun Afrika ile ilişkileri de ele alınacak.