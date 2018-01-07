Stockholm'de metro istasyonunda patlama
İsveç'in başkenti Stockholm'de, bir metro istasyonunda patlama meydana geldi. Olayda biri ağır iki kişi yaralandı.
İsveç'in başkenti Stockholm'de metro istasyonunda yaşanan patlamada en az iki kişi yaralandı.
Yetkililer, yerdeki bir cismi almaya çalışan 60 yaşlarındaki bir adamın, cismin patlaması sonucu ağır yaralandığını duyurdu.
Olayda yaralanan 40 yaşlarındaki bir kadın da hastaneye kaldırıldı.
Ev yapımı bombanın yol açtığı patlama, kentin güneyindeki Varby Gard metro istasyonunun hemen dışında meydana geldi. Polis, patlama sonrası istasyonu tahliye ederek bölgeyi kordon altına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis patlamanın terörle bağlantılı olmadığını duyurdu.