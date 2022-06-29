Stoltenberg: Finlandiya ve İsveç, suçluların iadesinde Türkiye ile çalışacak

Jens Stoltenberg, Madrid’teki NATO Liderler Zirvesi öncesi Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan ortak memorandumun ardında basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, "Türkiye, Finlandiya ve İsveç bugün bir memorandum imzaladı ve Türkiye'nin endişeleri ele alındı. Bunların arasında terörle mücadele ve silah ambargoları konuları da yer almaktadır. Başka hiçbir müttefikimiz Türkiye kadar ağır terör saldırılarının hedefi olmamıştır. Bu saldırılar arasında terör örgütü PKK'nın saldırıları da yer almıştır" diye konuştu.



Stoltenberg'in konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"Türkiye, Finlandiya ve İsveç hükümetleri, terörle mücadelede işbirliğini arttırma konusunda mutabakata vardı. NATO müttefikleri olarak İsveç ve Finlandiya, ulusal güvenlik endişelerine karşı Türkiye'ye tam destek vermeyi taahhüt etti. Bu, iç yasalarla birlikte PKK aktivitelerine son vermek ve Türkiye ile suçlu iadesi konusunda anlaşmayı da içermektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Birlikte göstermiş olduğumuz ilerlemenin ışığında Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmalarını desteklemeyi kabul etmiştir. Bunun için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ve İsveç Başbakanı Andersson'a da yapıcı görüşmeleri için teşekkür ederim.

Tarihi bir başarı

NATO'da fikir ayrılıklarımız ne olursa olsun her zaman oturup konuşabileceğimizi, ortak bir noktada buluşabileceğimizi ve her türlü sorunu çözebileceğimizi söyledik. NATO'nun açık kapı politikası, tarihi bir başarıya ulaştı. Finlandiya ve İsveç'i ittifaka kabul etmek, onları ve NATO'yu güçlendirecek. Avrupa ve Atlantik bölgesini daha güvenli hale getirecek. Onlarca yılın en büyük tehdidiyle karşı karşıya olduğumuz bu dönemde bizi daha da güçlü kılacaktır.

Finlandiya ve İsveç, suçluların iadesinde Türkiye ile çalışacak

Finlandiya ve İsveç'in terör ve şüpheli şahısların iadeleri konusunda Türkiye ile çalışmaya hazır olduklarını ancak aynı zamanda bu iade sürecinin Avrupa İade Sözleşmesi'ne göre gerçekleşeceğini söyleyebilirim" ifadelerini kullanarak, "İade, NATO müttefiklerinin, terörizm veya diğer suç faaliyetleriyle ilgili kanıtlanmış sorunlar olduğunda yapmaya devam edeceği bir şeydir.

Terörizmin, tüm biçimleriyle savaşmamız gerekir

Terörle mücadelede ortak bir çıkarımız olduğunda, hemfikir olabileceğimize inanıyorum. Terörizmin, tüm biçimleriyle savaşmamız gerekir. Şimdi üzerinde anlaşmaya varılan ortak mutabakat bu gerçeği yansıtıyor. Liderleri bir araya getirebildiğimiz ve ardından yetkililerimizle üzerinde haftalarca süren çalışmaların sonucundan memnunuz. Liderler bugün Madrid'de nihai anlaşmayı bulmak için bir çözüme vardılar. Tarafların taahhütlerini yerine getireceğinden kesinlikle eminim."



İmzalanan memorandumda Finlandiya ve İsveç'in, Türkiye'ye silah ambargosu kullanmayacağına dair kesin ifadelerin olduğunu belirten Stoltenberg, "Müttefiklerin birbirlerine karşı silah ambargosu olmaması gerektiğine inanıyorum" dedi.



Stoltenberg ayrıca, yarın İsveç ve Finlandiya'nın NATO Liderler Zirvesin’de davetli ülke statüsünde bulunacağını söyleyerek, "Yarın ittifak liderleri, İsveç'i NATO üyesi olarak davet etmek için görüşecek ve bu zirve sonrasında davetli ülke statüsünde olacak. Daha sonra bunun meclislerde onaylanma süreci olacak" dedi. Stoltenberg, "Resmi olarak davet edilmeden önce Katılım Protokolünü imzalamamız gerekiyor. Ancak bu, bu zirveden hemen sonra gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.