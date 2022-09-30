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Stoltenberg: Putin başarılı olamayacak

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhakının gayrimeşru ve yasa dışı olduğunu bildirdi. Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO üyeliği için tüm üyelerin oybirliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhakının gayrimeşru ve yasa dışı olduğunu bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği toprakları Rusya'nın parçası olarak asla tanımayacaklarını söyledi.

Stoltenberg, Ukrayna'nın üyelik başvurusu hakkında, "Ukrayna'nın kendi yolunu, ne tür bir güvenlik düzenine gireceğini seçme hakkı vardır." ifadesini kullandı ve Ukrayna'nın üyeliğine sadece 30 NATO üyesinin karar verebileceğini, üyelik için oy birliği gerektiğini belirtti.

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