Stoltenberg, Türkiye, ABD ve İngiltere'ye teşekkür etti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'da Taliban'ın yönetimi devralmasından sonra tahliyeler için Türkiye, ABD ve İngiltere'nin devrede olduğunu söyledi.

Öncelikli konularının Afganistan'dan tahliyeler olduğunu kaydeden Stoltenberg "Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Kabil'deki havaalanının güvenliğini sağlamaktaki hayati rolleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri, Afganistan'da tekrar terör örgütlerinin yuvalanmasına izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.