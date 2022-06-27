Stoltenberg: Türkiye'nin güvenlik endişelerini ele almak için bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "İsveç, Finlandiya, Türkiye arasında, silah ihracatı ve terörle mücadele de dahil güvenlik endişelerini ele almak için bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz" dedi.
AA
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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile düzenlediği ortak basın toplantısında, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeleri, "iyi ve yapıcı" olarak nitelendirdi.
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