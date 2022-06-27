Stoltenberg: Türkiye'nin güvenlik endişelerini ele almak için bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile düzenlediği ortak basın toplantısında, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeleri, "iyi ve yapıcı" olarak nitelendirdi.

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