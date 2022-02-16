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Stoltenberg: Ukrayna'ya saldırı sistemleri kurma planımız yok

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Ukrayna'ya saldırı sistemleri kurmaya yönelik planımız yok' dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Savunma Bakanları toplantısında konuşan Stoltenberg, Rus güçlerinin hareketlerinin geri çekilmeyi doğrulamadığını bilirterek, "Rusya kuvvetlerini her zaman ileri geri hareket ettirdi, bu nedenle muharebe tankı hareketi Rus kuvvetlerinin geri çekildiğini doğrulamaz" diye konuştu.

Jens Stoltenberg ayrıca Rusya Ukrayna gerilimiyle ilgili "NATO savunma ittifakıdır, Rusya'ya tehdit değildir" ifadesini kullandı.


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