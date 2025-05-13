Strategas: ABD'de resesyon ihtimali yüzde 35’e geriledi

Strategas, ABD ekonomisinin bu yıl resesyona girme olasılığını yüzde 45’ten 35’e düşürdü. Gerekçe olarak ABD-Çin ticaretindeki iyileşme gösterildi.

Şirketin başekonomisti Don Rissmiller, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinde kaydedilen ilerlemenin bu olumlu güncellemede etkili olduğunu belirtti. Rissmiller, "Henüz tehlike tamamen geçmiş değil. Güven darbe aldı ve bu durum önümüzdeki çeyreklerde büyümeyi baskılayabilir" dedi.

Rissmiller, ayrıca haftanın başında açıklanan anlaşmanın Beyaz Saray’ın ekonomik tansiyonu düşürme çabası olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Vergi indirimleri ve düzenlemelerin azaltılması gibi politikaların gündeme gelmesinin, tüketici ve işletme harcamalarını destekleyebileceği kaydedildi.