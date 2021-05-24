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"Su temin projeleri" için Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya 75 milyon dolarlık kredi

Petrol zengini Nijerya'nın, ülke çapındaki topluluklara su sağlamak için Dünya Bankasından 75 milyon dolarlık kredi alacağı açıklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Nijerya Su Kaynaklar Bakanı Suleiman Adamu, yaptığı açıklamada, hükümetin ülkedeki su sıkıntısını azaltmaya yönelik yatırımlar yapmayı planladığını belirtti.

Ülke çapındaki topluluklara su sağlamak için Dünya Bankasından 75 milyon dolarlık kredi alınacağını kaydeden Adamu, kredi için görüşmelerin başladığını söyledi.

Adamu, krediyle ilk olarak 6 şehirdeki su temin projelerinin başlatılacağını ifade etti.