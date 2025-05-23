Şubat 2022'den beri en yüksek seviye! ABD'de yeni konut satışlarında artış
ABD’de Nisan ayına ilişkin açıklanan yeni konut satış verilerine göre, satışlar piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Yeni konut satışları, Şubat 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.
Buna göre ülkede yeni konut satışları, nisanda yüzde 10,9 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı
Ülkede yeni konut satış sayısı, nisanda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık yüzde 10,9 artarak 743 bine ulaştı.
Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkan yeni konut satışlarına dair piyasa beklentisi 694 bin olması yönündeydi.
Yeni konut satışları, martta yüzde 2,6 artışla 670 bin olarak kaydedilmişti.
Ülkede yeni konut satışları, nisanda yıllık bazda da yüzde 3,3 yükseldi.
ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı da yıllık yüzde 0,8 artarak 407 bin 200 dolara çıktı.