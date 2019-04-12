Sudan Savunma Bakanı görevinden ayrıldı

12 Nisan 2019

Sudan Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf, kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

Konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Kemal Abdulmaruf da görevinden alındı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin yeni başkanı oldu.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi yeni başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan yemin ederek göreve başladı.

Askeri Geçiş Konseyi'nden destek talebi

Askeri Geçiş Konseyi, Arap devletlerinden ülkeye destek talebinde bulundu.

Konseyin yetkilendirdiği Siyasi Komite Başkanı Orgeneral Ömer Zeynelabidin, iç sorunları nedeniyle Sudan’a yapılan dış baskıların hafifletilmesi konusunda Arap büyükelçilerinden destek istediklerini belirtti.

Sudan devlet televizyonunda yayınlanan habere göre, konseyin yetkilendirdiği Siyasi Komite Başkanı Orgeneral Ömer Zeynelabidin, Arap devletlerinin büyükelçileri ve diplomatik misyon üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, iç sorunları nedeniyle Sudan'a yapılan dış baskıların hafifletilmesi konusunda destek istedi.

Sudan'ın ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu, un ve akaryakıt gibi temel ürünlerin tedarikinde bazı ülkelerin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Zeynelabidin, "İyi komşuluk ilişkilerine, yapılan tüm anlaşma ve sözleşmelere bağlıyız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA