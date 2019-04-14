Sudan siyasetinde hareketli saatler

14 Nisan 2019

Sudan Askeri Geçiş Konseyi, Savunma Bakanı Avad bin Avf'ı görevden alarak emekliliğe sevk etti. Konsey ayrıca, siyasi güçlerden, bağımsız bir başbakan adayı belirlemelerini istedi.

Konsey, siyasi partilerin liderleriyle görüşmesinde, liderleri, "dar çıkarlardan uzak durmaya" çağırdı.

Konsey; yönetimden uzaklaştırılan ve tutuklanan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in partisi için, "gelecek hükümette yer almayacak, partinin varlıklarının yönetimi için bir komisyon kurulacak" açıklamasını yaptı, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun yeniden yapılandırılarak çalışmalarına başlayacağını belirtti.

Protestoculara güç kullanarak müdahale etmeyeceklerini bildiren konsey, protestolara katıldığı gerekçesiyle tutuklanan ordu, emniyet ve kamu mensuplarının da serbest bırakılacağını aktardı.

Öte yandan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Etiyopya gibi ülkelerin liderleriyle görüşmeler başlatıldığı ve Washington Büyükelçisi Muhammed Ata'nın görevinden alındığı duyuruldu.

Savunma Bakanı Avad bin Avf, Sudan'da geçtiğimiz hafta ordunun yönetime el koyduğunu ilan eden isim olmuştu. Duyurunun ardından yemin ederek geçiş konseyi başkanlığı görevine başlayan Avf, daha sonra 24 saat dolmadan bu görevini bıraktığını bildirmişti.



Avf'ın yerine konsey başkanı olan Abdulfettah el-Burhan, ilk iş olarak, bakanın ilan ettiği sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını açıklamıştı.

Ülke, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve 30 yıldır görevde olan Cumhurbaşkanı Beşir'in gitmesinin istendiği protesto gösterilerine sahne oluyordu

(Fotoğraftaki kişi: Avad bin Avf)

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Kaynak: AA