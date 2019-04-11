Sudan'da askeri hareketlilik

11 Nisan 2019

Sudan'da ordu devlet televizyonu binasını kuşattı ve bazı askerler içeriye girdi. Devlet televizyonundan yapılan açıklamada, ordunun kısa süre içerisinde önemli bir duyuru yapacağı bildirildi. Ancak henüz söz konusu duyuru yapılmış değil. Öte yandan resmi haber ajansı SUNA'da ordu güçleri tarafından kuşatıldı.

Reuters'da yer alan habere göre; Sudan hükümet kaynakları ve Kuzey Darfur eyalet bakanı, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in görevinden ayrıldığını ve ülkeyi yönetecek bir geçici konsey kurmak için istişareler yürütüldüğünü belirttiler.

Kuzey Darfur'daki üretim ve ekonomik kaynaklar bakanı Adel Mahjoub Hüseyin, Dubai merkezli El Hadath televizyonuna yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Beşir'in görevinden ayrılmasının ardından, iktidarı devralacak askeri konsey oluşturmak için istişareler yürütüldüğünü" söyledi.

Yerel basında yer alan haberlere göre ordu Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in sarayını kuşattı. Ayrıca başkent Hartum'da havalimanı kapatıldı. Gelen uçakların ise inişine izin veriliyor.

Bu arada iktidardaki Ulusal Kongre Partisinin 100'den fazla yöneticinin Sudan istihbaratı tarafından tutuklandığı bildirildi. Tutuklananlar arasında partinin Başkanı ve eski Savunma Bakanı Abduurrahim Muhammed Hüseyin'in de bulunduğu öğrenildi.



Sudan devlet televizyonundaki yorumlarda Ömer el-Beşir'in Birinci Yardımcısı Avad bin Avf'ın Askeri Konsey Başkanlığına getirilmesinin planlandığı ve bu ismin Beşir'e yakın olması sebebiyle halk nezdinde nasıl karşılık bulacağı tartışılıyor.

Ülke, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve 30 yıldır görevde olan Cumhurbaşkanı Beşir'in gitmesinin istendiği gösterilere sahne oluyor. Geçtiğimiz günlerde, beyaz kıyafeti ve altın rengi küpeleriyle protestocuları oturma eylemine çağıran bir kadın, "Sudan'ın Gelini" olarak adlandırılmış ve medyada geniş yer bulmuştu.