Sudan'da devrik lider ev hapsinde

13 Nisan 2019

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Burhan, devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında, ülkede ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını belirtti.

Sudan'da tüm vilayetlerde valilerin görevine son verildiğini aktaran Burhan, ülkedeki geçiş döneminin de en fazla 2 yıl olacağını, ardından yönetimin halkın oluşturacağı sivil hükümete devredileceğini vurguladı.

Masumların öldürülmesi ve yolsuzluğa karışan herkesin yargılanacağını dile getiren Burhan ayrıca ülkede hayatın normal seyrine dönmesi için vatandaşlardan destek beklediklerini ifade etti.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi üyeleri yemin etti

Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin yayımladığı kararnameyle Abdulfettah el-Burhan Konsey Başkanı, Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Resmi haber ajansı SUNA’nın haberine göre, Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin yayımladığı kararnameyle Silahlı Kuvvetler Genel Müfettişi Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Konsey Başkanı, Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Kararnameyle Orgeneral Ömer Zeynelabidin, Orgeneral Ettayyib Babekir Ali Fadıl, Korgeneral Salah Abdulhalık Said Ali, Korgeneral Celaluddin eş-Şeyh et-Tayyib, Korgeneral Yasir Abdurrahman Hasan el-Attar, Korgeneral Mustafa Muhammed Mustafa Ahmed, Tümgeneral İbrahim Cabir İbrahim ve Korgeneral Şemsuddin Kebbaşi İbrahim üye olarak belirlendi.

Korgeneral Şemsuddin Kebbaşi, aynı zamanda askeri konseyin sözcüsü oldu.

Askeri Geçiş Konseyi’nin 6 üyesi ordudan, bir üyesi emniyet teşkilatından bir üyesi de istihbarat teşkilatından seçildi.

Konseyin Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu ve 8 üye, Askeri Konsey Başkanı Burhan ve Yargıtay Başkanı Abdulmecid İdris huzurunda yemin ederek görevlerine başladı.

Ömer el-Beşir ev hapsinde

Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Muhammed Hamdan Daklu, devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in başkent Hartum'da ev hapsinde olduğunu belirtti.

Sudan'daki yerel bir televizyon kanalına bağlanan Daklu, "Ömer el-Beşir Sudan'ı terk etmedi, başkentte ev hapsinde." diye konuştu.

Beşir'in normal şekilde görevi bırakmaya niyeti yoktu

Daklu, Beşir'in 4 aydır barışçıl eylemcilerle mücadele konusundaki ısrarının orduyu cumhurbaşkanını görevden almaya sevk ettiğini kaydetti.

Korgeneral Daklu, Beşir'in normal bir şekilde görevi bırakmadığını ve silahlı kuvvetler baskı yapmadan önce böyle bir düşüncesi olmadığını söyledi.

Askeri Geçiş Konseyi'ndeki ani değişime değinen Daklu, Savunma Bakanı Avad bin Avf'ın eylemciler tarafından istenmediğini, Abdulfettah el-Burhan'ın ordu ve Sudan halkı tarafından kabul gördüğünü dile getirdi.

Daklu, son olarak Sudan'ın kaos ortamına girmesi konusunda uyararak, eylemcileri Askeri Geçiş Konseyi'ni tamamıyla kabul etmeye çağırdı.

İstihbarat Başkanı istifa etti

Sudan İstihbarat Başkanı Salah Abdullah Kuş istifa etti.

Askeri Geçiş Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan İstihbarat Başkanı Kuş'un istifasını kabul etti.

Açıklamada, Kuş'un istifasını dün akşam konseye sunduğu belirtildi.

19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığı ve siyasi reform için sokaklarda gösteriler düzenleniyor. Sudanlılar, ordunun Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'i görevden alıp yönetime el koymasına rağmen gösterilerine devam ediyor.

Muhalefet diyaloğa "evet" dedi

Meslek Odaları (SPA), muhalif grupların, Askeri Geçiş Konseyi'nin "sivil yönetime geçişe" ilişkin diyalog çağrısını kabul ettiğini açıkladı.

SPA'nın Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Özgürlük ve Değişim Bildirgesi"ne bağlı muhalif grupların askeri yönetimden toplantı daveti aldığı ve buna olumlu yanıt verildiği ifade edildi.

Müzakere masasına oturmanın amacının, eylemcilerin talebi olan sivil bir geçiş yönetiminin sağlanması olduğu belirtilen açıklamada, toplantıya katılacak muhalefet heyetinde SPA ve muhalif gruplardan 10 kişinin yer alacağı bildirildi

Neler yaşanmıştı?

Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

Ancak, Bin Avf, ordunun yönetime el koymasının ardından Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Burhan, dün akşam yemin ederek görevine başladı.

Kaynak: AA