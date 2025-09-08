Sudan’da hastanelerin bombalanması ve altyapının çöküşü insani krizi derinleştiriyor

Uzmanlar, yaşananların Darfur’daki trajedinin benzerinin Kordofan’da tekrarlanabileceği uyarısında bulunuyor. Yerel ve uluslararası kuruluşlar, sivillerin korunması ve daha büyük bir felaketin önlenmesi için acil müdahale çağrısında bulundu.

Cunzur Köprüsü'nü acil onarın çağrısı

Kuzey Kordofan’ın Hala Fülata bölgesinde bulunan Cunzur Köprüsü’nün çökmesi, ulaştırma ve ticaret hatlarını felce uğrattı. Darfur24’ün aktardığına göre, köprünün yıkılması, El-Rahd şehri ile Kordofan’ın kuzeyi ve güneyi arasındaki bağlantıyı kesti. Bu durum, özellikle Abukruşula pazarlarında temel gıda fiyatlarını hızla artırdı.

Vatandaşlar, El-Rahd’a ulaşmak için onlarca kilometrelik mesafeleri zorlu koşullarda yürüyerek aşmak zorunda kaldı. Ambulanslar da köprünün çökmesi nedeniyle hastaları taşıyamadı, bu da bölgedeki sağlık krizini daha da derinleştirdi. 6 Eylül 2025’te Radio Dabanga’ya konuşan bölge sakinleri, köprüyü “yüzlerce ailenin can damarı” olarak tanımlayarak acil onarım çağrısında bulundu.

Heglig petrol sahasının kapatılması ve enerji krizi

Sudan yönetimi, Ağustos 2025’te Güney Sudan sınırındaki Heglig petrol sahasını kapattı. Sudan Tribune’un 7 Eylül 2025 tarihli haberine göre, kapanma sürecinde Heglig havaalanı salonu tahrip oldu, askeri üs hasar gördü ve depolarda bulunan çok sayıda İHA imha edildi. Heglig sahasının kapanması, yakıt tedarikini daraltarak bölgedeki ekonomik baskıyı artırıyor. Enerji arzının azalması, hem günlük yaşamı hem de ticari faaliyetleri olumsuz etkiliyor.

Hastanelerin hedef alınması ve hak ihlalleri

Kordofan, tıpkı Darfur gibi sağlık tesislerine yönelik yıkıcı saldırılara sahne oluyor. Haziran 2025’te Birleşmiş Milletler, Sudan ordusunun Batı Kordofan’daki El-Mecled Hastanesi’ni bombaladığını, saldırıda aralarında çocuklar ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 40’tan fazla sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, 15 Haziran’daki açıklamasında, “Bu saldırı, sağlık krizini ağırlaştırdı. Çatışma bölgelerindeki sağlık tesislerinin üçte ikisi çalışamaz durumda ya da sınırlı kapasiteyle hizmet veriyor,” dedi. Olayı kınayan “Tasis” ittifakı, saldırıyı uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olarak tanımladı.

Human Rights Watch ise ordunun güdümsüz bombalar – “OFAB-250” ve “FAB” – kullandığını, bu silahların yerleşim alanları ve hastane çevrelerine atıldığını belgeledi.

Açlık krizi ve darfur kâbusu

Sudan Doktorlar Ağı’nın 2 Eylül 2025’te yayımladığı rapora göre, sadece Temmuz ve Ağustos aylarında Güney Kordofan’da yetersiz beslenme nedeniyle 46 kişi hayatını kaybetti. Raporda, 19 bin hamile ve emziren kadının acil gıda desteğine ihtiyacı olduğu belirtildi.

Radio Dabanga’ya konuşan gözlemciler, sağlık tesislerine yönelik saldırılar, altyapı çöküşü ve Heglig gibi petrol sahalarının kapanmasının Darfur’daki insani felaketi yeniden üretme tehlikesi taşıdığı uyarısında bulundu. Uzmanlara göre bu politikalar, halkı zayıflatmayı ve savaşın süresini uzatmayı amaçlıyor; bu da krizi derinleştiriyor.

Ordunun İHA gücü

Sudan ordusunun en önemli hava gücünü dronlar oluştururken, dünyada en büyük drone üreticilerinden biri tarafından üretilen İHA’lar, ordunun savaş alanında aktif olarak kullandığı sistemler arasında yer alıyor. 4 Eylül 2025’te muhalifler, bu İHA’lardan birinin Güney Darfur’un Menawashi bölgesinde düşürüldüğünü belgeleyerek Al-Rakoba gazetesinde yayımladılar. ABD basınında çıkan haberler de Sudan ordusunun bu İHA’ları 2024’te aktif olarak kullanmaya başladığını doğruluyor.

Ordunun kimyasal silah kullanımı

New York Times, 16 Ocak 2025’te yayımladığı haberde, ordunun en az iki kez kimyasal silah kullandığını, ABD’li yetkililere dayandırarak bildirdi. ABD, Ocak 2025’te ordu komutanı Abdulfettah el-Burhan’a sivillere yönelik belgelenmiş “vahşetler” nedeniyle yaptırım uygulamıştı. Mayıs 2025’te “Acil Avukatlar Grubu” da orduyu helikopterlerden atılan varil bombalarıyla sivilleri hedef almakla suçladı.