Sudan'da ordu göstericileri dağıtmaya başladı

15 Nisan 2019

Askerlerin ordu karargahı önündeki göstericileri dağıtma girişimi üzerine muhalif gruplar, halka meydanlara inme çağrısı yaptı

Ebu Bekir Mustafa'nın güvenlik ve istihbaratın müdürü olarak atandığın belirten Kebbaşi, güvenlik ve istihbarat birimlerine ilişkin birtakım düzenlemelerin yapıldığını dile getirdi.

Konseye bağlı alt komisyonların oluşturulduğunu aktaran Kebbaşi, bunlara örnek olarak Ekonomi ve Dış İlişkiler komisyonlarını gösterdi.

Askeri Geçici Konsey Sözcüsü Kebbaşi, yaptığı açıklamada, Konsey Başkanı Burhan'ın ABD, İngiltere, Norveç ve Avrupa Birliği ile Hartum'daki Başkanlık Sarayı'nda heyetler arası görüşme yaptığını duyurdu.

Burhan'ın ABD'nin Hartum'daki Maslahatgüzarı Steven Koutsis'le de bir araya geldiğini belirten Kebbaşi, görüşmenin içeriğine dair ayrıntılı bilgi vermedi.

Açıklamada, Kautsis'in ABD-Sudan ilişkilerinin güçlenmesi için iki ülke arasındaki iş birliğinin sürdürülmesinin zorunlu olduğunu dile getirdiği aktarıldı.

Sudan siyasetinde hareketli saatler

Kaynak: AA