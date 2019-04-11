Sudan'da ordu yönetime el koydu

11 Nisan 2019

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, ordunun yönetime el koyduğunu, 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in tutuklandığını bildirdi. Auf, 75 yaşındaki Beşir'in "güvenli bir yerde" tutuklu olduğunu belirtti.

Bakan, askeri konseyin iki yıllık geçiş dönemi süresince görev yapacağını ve bu geçiş dönemi sonunda seçimlerin yapılacağını söyledi.

Ülkede anayasa çalışmaları askıya alındı, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimleri de feshedildi. Sudan hava sahası 24 saat boyunca, sınır geçişleri ise ikinci bir emre kadar kapatıldı. Ayrıca 1 ay boyunca saat 19.00'dan sonra sokağa çıkma yasağı getirildi.

Sudan ordusu bu sabah önemli devlet kurumlarını kuşatmış, iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başlamıştı.

Sudan hükümet kaynakları da sabah saatlerinde yaptıkları açıklamada Beşir'in görevinden ayrıldığını ve ülkeyi yönetecek geçici askeri konsey kurmak için istişareler yürütüldüğünü belirtmişti.

Ülke, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve 30 yıldır görevde olan Cumhurbaşkanı Beşir'in gitmesinin istendiği protesto gösterilerine sahne oluyordu.

Protesto gösterileri sürecek

Öte yandan Beşir'e karşı protesto gösterileri düzenlenmesine öncülük eden Sudan Meslek Grupları Birliği, ordunun planlarını reddederek, protestoculara Savunma Bakanlığı dışında Cumartesi günü oturma eylemi yapmaya başlamaları çağrısında bulundu.

Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında iddianame hazırlanan Beşir, 2003'te başlayan ve tahminen 300 bin kişinin ölümüne yol açan bir isyan sırasında Sudan'ın Darfur bölgesinde soykırım iddiaları nedeniyle tutuklama emriyle karşı karşıya.

Beşir'in devrilmesi Cezayir'de 1999 yılından bu yana cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Abdelaziz Buteflika'nın protesto gösterilerinin ardından geçen hafta istifa etmesini izliyor.