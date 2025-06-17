Sudan’da siviller hedef alındı: Onlarca kişi yaşamını yitirdi

13 Haziran 2025 Cuma sabahı, Sudan'ın Güney Darfur eyaletinin Nyala şehrinde, özellikle Musiya bölgesinde korkutan olaylar yaşandı. Uluslararası havaalanı yakınlarında beş güçlü patlama meydana geldi ve ardından yangınlar çıktı.

Sudan medyasından edinilen bilgilere göre, hava saldırıları Nyala’nın çeşitli noktalarını hedef aldı; şehir merkezinin güneyi, doğusu ve ortasında en az üç güçlü patlama duyuldu. Bu olay, birkaç gün önce İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (Human Rights Watch) Darfur’daki yerleşim bölgelerine rastgele hava saldırıları yapıldığına dair yayımladığı raporu takiben gerçekleşti.

Görgü tanıkları, 3 Şubat’ta gerçekleşen saldırıların hızlıca şehir merkezindeki Cumhuriyet ve Sinema mahallelerinde yoğun yerleşim ve ticari alanları hedef aldığını, ayrıca şehrin ana yolu olan Kongo Caddesi’ne de saldırıldığını belirtti. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) organizasyonu, 32 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.

Şahitler, Mekke Göz Hastanesi yakınlarındaki kalabalık bir bakkalın bombalandığını, çok sayıda can kaybı olduğunu söyledi.

Human Rights Watch, 3 Şubat saldırılarında kullanılan mühimmat kalıntılarını inceledi ve saldırılarda kullanılan silah türlerini tespit etti. Mekke Göz Hastanesi önündeki saldırıda OFAB250 tipi yüksek patlayıcı bomba kullanıldığı, ayrıca hastaneden yaklaşık 140 metre kuzeybatıda başka bir saldırıda ise çok amaçlı, güdümsüz FAB bombası bulundu.

Onlarca sivil hayatını kaybetti

Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF), 13 Haziran Cuma günü düzenlenen hava saldırıları sonrası bir açıklama yaparak saldırıların orduya ait insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiğini ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Diğer yandan, Sudan ordusuna ait yabancı yapım bir insansız hava aracının Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından düşürüldüğü iddia edildi. Bu İHA modeli, kendi sınıfında en iyilerden sayılıyor ve yaklaşık 25 milyon dolar değerinde.

Sudan ordusu için etkili bir silah: İnsansız hava araçları

Taktiksel sınıf insansız askeri hava aracı kategorisine giriyor. 20.000 ile 27.000 feet (yaklaşık 8.000 metre) arasında uçabiliyor, 150 kilogramlık ekipman taşıyabiliyor ve 25 saate kadar kesintisiz uçuş yapabiliyor. Üzerindeki mühimmat ve füzelerle hedeflere taarruz gerçekleştirebiliyor.

Gelişmiş insansız hava araçlarının Sudan ordusunun askeri kapasitesini artırmasında önemli rol oynadığı belirtiliyor. Uzmanlar, Sudan ordusunun geçen ay Hızlı Destek Kuvvetleri karşısında yaşadığı kayıpların ardından bu araçları temin ve kullanmaya başladığını ifade ediyor. Washington Post’un haberine göre, yabancı bir şirket geçen yıl Sudan ordusuna 120 milyon dolarlık en az 8 insansız hava aracı ve yüzlerce harp başlığı teslim etti. Muhalif güçler HDK ise bir akıncı iha'sı düşürdüğünü iddia etti.

Çatışmalar Kordofan Bölgesinde yoğunlaşıyor

Yerel kurumların raporlarına göre, ülkedeki iç savaş sadece çatışan tarafları değil, aynı zamanda altyapı ve gıda stoklarını da hedef alıyor. Nisan 2023’ten beri birçok bölgede temel ihtiyaç malzemelerinde ciddi kıtlık yaşanıyor.