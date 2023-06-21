Sudan'da üç günlük ateşkes sona erdi

Ateşkesin TSİ 07.00'de sona ermesinden kısa bir süre önce Hartum, Bahri ve Omdurman kentlerinde çatışmalar olduğu bildirildi.

Sudan ordusu ve Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasında iki aydan uzun süredir devam eden savaş başkentte yıkıma yol açtı ve 2.5 milyondan fazla insanın evlerini terk etmesine neden oldu.

Görgü tanıkları Sudan ordusunun uçaklarının Bahri'de hava saldırıları düzenlediğini ve Hızlı Destek Güçleri'nin uçaksavar ateşiyle karşılık verdiğini açıkladı. Tanıklar ayrıca Omdurman'da topçu ateşi ve şiddetli çatışmalar ve Hartum'un güneyinde kara çatışmaları yaşandığını ifade ettiler.

Ateşkes, Suudi Arabistan ve ABD'nin Cidde'deki görüşmelerde aracılık ettiği ateşkes anlaşmalarının sonuncusu.