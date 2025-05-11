Sudan'da yakıt depolarındaki yangınlar 6. gününde kontrol altına alındı

Sudan Sivil Savunma Otoritesi, ülkenin geçici başkenti Port Sudan’da 5 Mayıs’ta yakıt depolarını hedef alan saldırının ardından çıkan yangınların tamamen söndürüldüğünü duyurdu.

Sivil Savunma Müdürü Osman Ata, "Port Sudan'daki stratejik depolardaki ve çeşitli yerlerdeki tüm yangınlar, tamamen kontrol altına alındı" açıklamasını yaptı. Yangın söndürme çalışmaları, büyük miktardaki petrol rezervi nedeniyle zorlu koşullar altında gerçekleştirildi.

Ata, yangın söndürme ekiplerinin köpük malzemelerinin kullanıldığı planlı müdahalelerle başarılı bir çalışma yürüttüğünü belirterek sivil savunma güçlerinin, risklerle mücadelede profesyonelliklerini ortaya koyduğunu söyledi.

Enerji ve Petrol Bakanlığı: Terörist saldırı

Sudan Enerji ve Petrol Bakanlığı, 5 Mayıs’ta yapılan yazılı açıklamada, Port Sudan’daki stratejik yakıt depolarına "terörist saldırı" düzenlendiğini bildirmişti. Saldırının ardından yangınların gaz yağı depolarından yakıt dolu diğer bölgelere sıçradığı belirtilmişti. Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği vurgulanmıştı.