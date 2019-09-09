Sudan'da yeni kabine göreve başladı

09 Eylül 2019

Sudan'ın yeni kabinesi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Başbakan Abdullah Hamduk'un huzurunda yemin ederek görevine başladı.

Ülkeyi 3 yıl yönetecek yeni kabine, yemin töreninin ardından Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan geçiş dönemi ilk kabinesinin Kültür, Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih, "Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile bir araya geldik. Asker sivil el ele ortak çalışma isteğimizi vurguladık." dedi.

Hükümet Sözcüsü Salih, devrimin "özgürlük, barış ve adalet" sloganlarını yerine getireceklerini ifade etti.

Ekonomiyi düzlüğe çıkarabilmek için 200 günlük acil eylem planı

Maliye Bakanı İbrahim el-Bedevi de çöküşteki ekonomiyi düzlüğe çıkarabilmek için 200 günlük acil eylem planı açıkladı.

Bedevi, programın sosyal refahı sağlamayı, eğitim, sağlık ve kalkınma için harcama yapmayı amaçladığını belirterek, "Bütçenin yeniden yapılandırılması, zamları engelleyen acil tedbirler, nakit kriziyle mücadele, enflasyonun düşürülmesi gibi konuların yeni kabinenin gündeminin üst sıralarında yer alacak." ifadesini kullandı.

Sudan’da geçen perşembe, nisan ayındaki askeri darbenin ardından 39 aylık geçiş döneminin ilk hükümeti kurulmuştu.

Savunma ve İçişleri bakanlıklarını askerin belirlediği yeni kabine, 20 bakandan oluşuyor. Hayvancılık ile Altyapı bakanlarının ismi, istişarelerin ardından açıklanacak.

Yeni kabinenin üyeleri

Kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine Esma Muhammed Abdullah, İçişleri Bakanlığı görevine ise Orgeneral Et-Turayfi İdris getirildi.

Yeni hükümetin Savunma Bakanı Orgeneral Cemaleddin Ömer, Maliye Bakanı da İbrahim Ahmed el-Bedevi oldu.

Nasreddin Abdulbari Adalet Bakanı olarak atanırken, İsa Osman Şerif Tarım Bakanlığına, Muhammed Emin Ettum Eğitim ve Öğretim Bakanlığına, Abbas Medeni Abbas Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Lina eş-Şeyh Çalışma ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığına, Faysal Muhammed Salih Kültür ve Enformasyon Bakanlığına ve Ekrem Ali Ettum Sağlık Bakanlığına getirildi.

Yusuf Adem Federal Yönetim Bakanı olurken, Nasreddin Muferrah Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığına, Yasir Abbas Su Kaynakları Bakanlığına, Adil İbrahim Enerji ve Maden Bakanlığına, Vela el-Buşi Gençlik ve Spor Bakanlığına, Ömer Beşir Manis Bakanlar Kurulu İşleri Bakanlığına ve İntisar ez-Zeyn Sagayrun da Yükseköğretim Bakanlığına atandı.

Sudan'da 3 yıl 3 ay sürecek geçiş döneminde Egemenlik Konseyine 21 ay asker, 18 ay bir sivil başkanlık edecek.

Geçiş döneminin ardından seçimlere gidilecek ve askerler yönetimi tamamen sivillere devredecek.

Kaynak: AA