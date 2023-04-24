Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi tamamlanıyor

Hartum büyükelçiliğinin Twitter hesabından dün yapılan açıklamada, tahliye işleminin yerel saatle 08.45'te başlayacağı ve 22 ila 24 saat süreceği ifade edildi.

Sudan'da geçici olarak iktidarda olan Egemenlik Konseyi'nin başkanı General Abdel Fattah al-Burhan'a sadık ordu birimleri ve konseyin yardımcı başkanı Hemedti olarak bilinen Mohamed Hamdan Dagalo öncülüğündeki Hızlı Destek Güçleri (RSF) adlı milisler arasındaki çatışmalar dokuz gün önce başladı. Çatışmalarda en az 420 kişi ölürken, milyonlarca kişi su, elektrik ve gıdaya ulaşmakta güçlük çekiyor.