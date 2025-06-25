Sudan'ın zor durumdaki hükümetini tehdit eden bir çıkmaz: Cuba anlaşması

Bu kriz, Sudan Ordu Komutanı ve Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Kamil İdris’in oluşturacağı yeni hükümette “paylaşım” (muhasasa) ilkesine dair görüş ayrılıklarından kaynaklanıyor.

Geçtiğimiz günlerde, Port Sudan’daki iktidar ile onu temsilen başbakanlığa atanan Kamil İdris arasında bir yanda, diğer yanda ise yeni kurulacak hükümette tam oranda temsil talep eden silahlı hareketler ve milis grupları arasında anlaşma sağlanmasında zorluklar yaşandı. Hükümetin duyurulması da bu nedenle sekteye uğradı.

Cuba ilkelerine bağlı kalma

Cuba Barış Anlaşması, orduyla birlikte savaşan silahlı hareketlere ve milislere, Port Sudan otoritesi tarafından onaylanan hükümette %25 temsil hakkı tanımıştı. Bu temsil oranı, İdris’in 1 Haziran'da aldığı ilk kararla feshettiği önceki hükümette de uygulanmıştı.

Cuba Anlaşması’nın 8.3 maddesi, "Bu anlaşmayı imzalayan tarafların geçiş dönemi sonuna kadar elde ettikleri pozisyonları koruyacaklarını ve herhangi bir pozisyonun boşalması durumunda, üyelik kaybı şartlarına göre yerine yeni bir temsilci getirme sorumluluğunun ilgili tarafa ait olduğunu" belirtmektedir. Ancak Radio Dabanga’nın yayımladığı raporlara göre, Kamil İdris’in silahlı hareketlerin hükümetteki payını değiştirmek istediği ve bunun anlaşmaya açık bir aykırılık oluşturduğu ifade ediliyor. Bu durum, Bakanlar Kurulu ve Port Sudan yönetimi içinde geniş çaplı anlaşmazlıkların işareti olarak görülüyor.

Sudan ordusu tarafından başbakan olarak atanan Kamil İdris, kısa süre önce siyasi ve askeri örgütlerin yanı sıra silahlı hareketlerle bir toplantı düzenledi. Bu toplantıya Port Sudan otoritesinden önemli isimler katıldı: Demokratik Birlik Partisi Danışmanı Muhammed el-Cekumi, Sudan Kalkanı Komutanı Ebu Akla Kikil ve Sudan Kurtuluş Ordusu Hareketi lideri Mini Arko Minawi.

Minawi, toplantı sırasında ihanete uğradığını hissetti; çünkü toplantı esnasında Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan’ın Cekumi ve Kikil’i yeni konsey üyeleri olarak atayıp onlara hükümetten daha fazla yetki vermeyi planladığını öğrendi. Bunun üzerine toplantıyı terk etti ve bir daha geri dönmedi.

Minawi, X (eski Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, hükümet başkanıyla yapılan toplantıların içeriğinin sürekli sızdırıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Toplantıların içeriği çarpıtılıyor, bazı kalemler ve diller kullanılarak tutanaklar tahrif ediliyor, bazı kişileri itibarsızlaştırmak için kasten kamuoyuna sunuluyor.”

Bu yaşananları “kötü niyetli bir tavır” olarak niteleyen Minawi, “Böyle pazarlıklar yöneticilerin davranış tarzı olmamalı. Sandalyesini sağlama almak isteyenler halkı kandırır. Bu, medyada dile getirilmemesi gereken birçok konunun artık gündeme gelmesine neden olacak,” dedi.

Minawi’nin medyada ifşa tehdidinde bulunması, Port Sudan’daki iktidar bloğu içindeki anlaşmazlığın doruk noktasına ulaştığını gösterdi. Bunun üzerine Burhan, krizi çözmek adına yeni bir toplantı yapmaya çalıştı fakat Minawi toplantıya katılmayarak duruşunu sürdürdü.

Silahlı hareketlere karşı kampanya

Port Sudan’daki yönetim, Cuba Barış Anlaşması’na göre silahlı hareketlerin hükümette temsil edilmesine karşı kamuoyu oluşturmak için bir kampanya yürütüyor. Adalet ve Eşitlik Hareketi’nin siyasi sekreteri Mu’tasim Ahmed Salih, Radio Dabanga’da yayımlanan bir yazısında, anlaşmayı geçersiz kılmaya yönelik sistematik bir kampanyanın sürdüğünü belirtti.

Mu’tasim, bu kampanyanın anlaşmanın ruhunu kavramaktan uzak olduğunu ve özellikle Darfur kökenli silahlı güçlere karşı dışlayıcı bir eğilim taşıdığını ifade etti. Ayrıca anlaşmanın “etnik paylaşım” anlamına gelmediğini, uzun bir mücadele sürecinin ürünü olduğunu vurguladı.

Port Sudan yönetimi, silahlı hareketleri hükümetten uzaklaştırmaya çalışırken, bu hareketler ülkenin maden, petrol ve altın gibi kaynaklarını doğrudan kontrol edebilmek amacıyla maliye ve madencilik gibi kritik bakanlıkları elde tutmakta ısrar ediyor.

Mu’tasim’e göre, “Barış anlaşmalarını savaş tehdidiyle geçersiz kılmaya çalışmak, istikrarın son kırıntılarını da yok eder. Bu, bir devleti inşa etmeye katkı sağlamaz; aksine mevcut krizi yeniden üretir.”

Adalet ve Eşitlik Hareketi siyasi sekreteri şöyle noktalıyor: “Barışın tarafları bu anlaşmayı devlet inşasına ortak olmak için imzaladı, sofrada misafir olmak için değil. Gerçekten devleti yeniden inşa etmek isteyen, imzalanmış anlaşmalara saygı duymalı, dışlamaya ve suçlamaya dayalı yöntemlerden kaçınmalı.”

Öte yandan, Doğu Sudan Birleşik Halk Cephesi lideri Emin Davud, yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Kamil İdris’in atanmasına baştan karşı olduğunu belirtti. Davud’a göre, Burhan ve Port Sudan yönetimi, böylesine önemli bir kararı almadan önce müttefik güçlerle istişarede bulunmalıydı; aksi halde bu durum, Doğu Sudan halkının daha fazla dışlanmasına ve tehlikeli sonuçlara yol açabilir.